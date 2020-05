Slik skal nasjonaldagen feires i denne kommunen

Nyheter

I Stad kommune starter dagen med flaggheising i bygdenes mange hager, og på Nordfjordeid vil en fremdeles våkne opp til den velkjente salutten som markerer starten på dagen og feiringa.

På grunn av koronasituasjonen og strenge restriksjoner kan ikke de tradisjonelle barne- og folketogene gjennomføres i år, men korpsene vil fremdeles marsjere mange steder.

Korpsene marsjerer

Kommunen opplyser om at korpsene i år ikke kan spille mens de marsjerer, men at det er lagt inn stopp langs togrutene for musikk.

På Nordfjordeid starter dagen med en revelje ved Eid Musikklag etter salutten, før de marsjerer fra Almenningen mot Eidsgata.

Senere vil også politiet, Hjelle Skulemusikk, Nordfjordeid drilltropp og Nordfjordeid skulekorps marsjere sammen i tog fra Almenningen til Idrettshallen.

Ved Sagaparken vil det i løpet av dagen gå et veteranbiltog med Nordfjord Motorhistorisk klubb, og Arild Løset og Terje Grinde fra Eid Spelemannslag på lastebilplan (hvis været holder), samt hester med ryttere og vogn.

I Selje skal korpsene marsjere til sykehjemmet, hvor det vil bli oppstilling i hagen og korpsmusikk.

Bryggja skulekorps spiller også på ulike steder i bygda, før de avslutter utenfor Bryggja omsorgssenter. Der blir det også tale ved ordfører Alfred Bjørlo. Du kan få med deg talen og musikk fra Bryggja skulemusikk på Fjordenes Tidende sin nettside, fjt.no.

Se talene og andre innslag på fjt.no

Flere skal tale i løpet av dagen, og mange vil være tilgjengelige for leserne på Fjordenes Tidende sin nettside.

Feir 17. mai saman med oss på fjt.no Det blir ei annleis 17. mai-fering i år, men vi i Fjordenes Tidende vil gjere vårt beste for å spre nasjonaldagsfølelsen til alle lesarane våre.

På Stårheim kan du se 4H legge ned krans på bautaen, og varaordfører Siri Sandvik tale. Der kan du også få med deg tale fra Magni Hjertenes Flyum, tale for kongen ved to elever på 7. trinnet ved Nordfjordeid skule, tale for barna ved Ståle Sandal og tale for russen ved rødrussepresident Jakob Hagen.

Fra Selje taler Mona Austring, og for Stadlandet blir det festtale ved Heming Drage. Disse er innspilt og kan sees hjemmefra på fjt.no.

Og fra klokken 13:00 oppfordres det til felles sang av «Ja, vi elsker» fra hus og hager i hele landet.