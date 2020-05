Nyheter

Vegtrafikksentralen avdeling vest meldte i morgontimane at ein vindmølletransport hadde fått problem på glatta, og sperra vegen på fv. 614 ved Klauvane. Entreprenør måtte komme på staden og salte, og Magnhildskartunnelen blei også stengt grunna bilberginga.

No kan Vegtrafikksentralen melde at vegen er open igjen og at trafikken kan gå som normalt.