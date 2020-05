Viste fram visjonen sin for ny storstue til bedrifter i Måløy

Nyheter

Etter stor suksess med lignende næringsklynger i Sunnfjord, mener Kårstad at tiden er moden for at også bedrifter i Måløy bør hive seg på trenden. For tiden jobber han med å lande en avtale med eier av Emy-buda sør i Måløy for å legge til rette for planene.

– Det er dette som er trenden blant de unge. Jeg har faktisk opplevd at personer i har valgt å flytte hjem til Førde fra Oslo på grunn av det vi har der nede. Det er det som er poenget. En må lage kule ting som tiltrekker seg de unge, forteller han engasjert.

Gründeren tror at bedriftene i Måløy passer perfekt inn visjonen hans om denne typen bygg. Spesielt med tanke en stadig mer digital hverdag hvor bedriftene i Måløy i en lang tid har hatt et solid fotfeste i markedet.

– Her er mange spennende bedrifter som jobber internasjonalt som kan passe til å være i et slikt bygg. I Førde og Florø så er etterspørselen faktisk større enn det vi klarer å tilby. Det henger sammen med at det er en trend i samfunnet med denne typen kontor og arbeidsplasser, selv om det egentlig bare en god gammeldags næringsklynge. Men i dagens digitale samfunn så er det ende mer aktuelt, forklarer han.

Ber folk om å ta kontakt

Nå håper han at folk melder sin interesse.

– Næringslivet i Måløy får en anledning til å være med, men først må vi har møte med huseier for å få til en avtale der før vi kan jobbe videre med resten. Men dette kan bli en ny storstue i Måløy, og om noen har lyst inn, må de ta kontakt med meg eller Randi Humborstad, sier han.

For å realisere planen, er et større areal av bygget planlagt å skulle huse boliger. Som gammel eiendomsmegler, tror Kårstad at de vil svært attraktive.

– Det kommer an på størrelsen til bedriftene, men vi må nok få inn en ti til femten bedrifter i en leieavtale for å kunne sette i gang. Men vi har mange kvadratmeter, så planen er å bygge noen boliger på toppen som jeg tror skal være ettertraktet, forklarer Kårstad som har stor tro på realiseringen.

– Vi er her nå og har møte med huseieren. Jeg har jobbet med eiendom i femten år, så dette her er fullt mulig og realistisk. Det det avhenger av for å få til en ny storstue i Måløy, er at en må ha med seg næringslivet og at de melder seg og ser nytten av å ha et felles kontorlandskap etter modellen som vi har i Sunnfjord nå, avslutter han.