Formannskapet vedtok utredning av regionsamarbeid

Reagerte på formulering i samarbeidsinvitasjonen

Frank Willy Djuvik (FrP) sa i torsdagens formannskapsmøte i Kinn kommune at han hadde reagert på en formulering i invitasjonen som kommunen har fått om å få utredet et regionrådssamarbeid med mange av Kinns nabokommuner i indre. Han mente formuleringen kunne tyde på at premissene allerede var lagt.