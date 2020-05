Fire av ti vil bruke båten mer i år

Nyheter

– Vi tror det blir rekordmange fritidsbåter på sjøen i år, og frykter at antall ulykker og båtskader vil øke betydelig, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Vi vet at mange skippere har liten eller ingen erfaring, og dette øker risikoen ytterligere, sier han.

Årlig omkommer 30 personer i fritidsbåtulykker i Norge, og forsikringsselskapene utbetaler vel en halv milliard kroner hvert år etter skader på fritidsbåter.

– Vi anbefaler alle som skal legge ut på sjøen i år å ta båtførerprøven, senke farten og holde seg edru når man fører båt, sier Irgens.

– Fart og fyll dreper like effektivt på sjøen som på land, og mange ulykker kan unngås dersom farten settes ned og pilsen får være i kjøleskapet til båten er fortøyd, poengterer han.

Har ikke smitteverntiltak om bord

I den ferske spørreundersøkelsen, som er gjennomført av Mantap for Tryg Forsikring, svarer hele åtte av ti at de ikke har iverksatt noen tiltak i båten for å forebygge smittefare mot koronavirus.

– Myndighetenes smittevernråd om avstand og antall gjelder brukere av fritidsbåt også. Vi anbefaler alle å være ekstra nøye med vedlikehold med tanke på driftssikkerhet, slik at man ikke havner i situasjoner som belaster nødetater unødig, sier konstituert generalsekretær Stig Hvide Smith i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).

Ta forholdsregler

Tryg Forsikring og Kongelig Norsk Båtforbund har følgende tips til dem som skal ut på fjorden med fritidsbåt i sommer:

Gjør deg kjent med båten din i kontrollerte omgivelser før du reiser ut.

Hold deg i leden og kjente farvann. Sett ned farten om du er usikker.

Husk sikkerhetsavstand og smittevernregler i gjestehavner.

Husk redningsvest og bruk den.

– Husk håndsprit og god hygiene også til sjøs, skriver de i pressemeldingen.