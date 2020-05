– I år har vi ekstra god grunn til å feire nasjonaldagen, sjølv om den blir digital

Nyheter

I dag er det Norge sin bursdag. Nasjonaldagen har vore den største festdagen vår sidan tyskarane gav opp kampen om landet vårt, og trekte seg ut i 1945. I år er det 75 år sidan det vart fred i Norge. I 75 år har dette flotte landet sin velstand vore bygd stein for stein og gjort oss til det kanskje rikaste og mest velfungerande landet i verda. Og i år var det ekstra god grunn til å heise det flotte flagget vårt og feire 75 år med fred.

Men for første gong sidan 2. verdskrig så er det innført unntakstilstand i Norge og resten av verda på grunn av eit lite virus som skapar store problem. Difor må nasjonaldagen i år bli som den blir. Helsa vår og frykt for at spreiing av viruset til folk som kan bli alvorleg sjuke og som kan døy av det er det viktigaste no. Sjølv om styresmaktene, både regjeringa og helseekspertar, prøver å opne opp landet og gje løyve til aktivitetar, så må vi framleis vere underlagt restriksjonar og smittevernreglar.

Mange er opptekne av nasjonaldagen, og difor blir den feira mange stadar, om enn på ein litt ny og uvanleg måte. Fantasien og kreativiteten er stor. Det er mange som lagar til alternativ feiring. Og det er mange som har førebudd digital feiring. Fjordenes Tidende skal markere dagen med å publisere filmar frå feiringa ulike stadar både i Kinn kommune, Stad kommune og Bremanger kommune utover heile nasjonaldagen. Har du video eller film som du har tenkt å dele på ei bygdeside, så er det berre å sende til oss, så skal vi prøve å dele det med alle våre lesarar denne dagen. For i år har vi kanskje ekstra god grunn til å feire, sjølv om feiringa blir annleis. I år må vi feire at vi står saman i den uvanlege smittekrigen vi er i, og alle som står i front for å vinne den. Alt skal bli bra igjen. Til lukke med den store nasjonaldagen!