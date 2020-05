– Natta har vært helt super!

Nyheter

Russen i Måløy har fått bruke Turnhallen til å ta seg en skikkelig russefest. Den varte hele natta, så det var en lett blanding av lystige og litt trøtte russ Fjordenes Tidende møtte ved Torget i Måløy på morgenen i dag.

– Hvordan har natta i Turnhallen vært?

– Natta har vært fantastisk, helt super!, sier blåruss Jetmund Ervik og rødruss Iselin Husevåg.

– Jeg tror vi har klart å holde en meter avstand fra alt, både fra folk og flasker og annet, med få unntak, sier Jetmund, mens han vinker med det norske flagget.

– Vi har hatt det kjempebra, legger Iselin til.

– Hva skal dere i gang med nå?

– Nå skal vi hedre bautaen her på torget, eller rettere sagt hedre de som ofret seg for oss under krigen, sier Iselin.

– Er ikke dere trøtte etter å ha vært våkne i hele natt?

– Vi er veldig trøtte, omtrent sengeklare, sier Jetmund.

– Nei, vi er klare for alt, spenn klare for 17. mai, sier Iselin.

– Og du, ikke glem å få med at vi vil skryte av de voksne som har passet på oss i natt, en stor takk til dem, sier Jetmund på vei ned til flaggheisingen på Torget.





Fjordenes Tidende møtte også to rødruss som utnevnte seg selv til talspersoner.

– Jeg og Markus kan snakke på vegne av russen. Vi tar en for laget, sier rødrussene Henrik Rønhovde og Markus Tvendeseter Kupen.

– Hva tenker dere nå etter den store festen i Turnhallen?

– Vi har oppført oss i natt, og det er ingen skandaler å melde om. Og så tenker vi at vi må gjøre det beste ut av 17. mai, selv om det er rare tider, sier Henrik.

– Hva skal dere gjøre videre på nasjonaldagen?

– Vi skal feste videre og kose oss, kanskje ta oss en is. Vi er slitne, men vi skal ikke sove. Vi må bare holde ut, vi, sier Tvendeseter Kupen, før de legger beina på nakken for å ta igjen morgenprosesjonen og resten av russen som er på vei til Lingeparken.