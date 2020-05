Måløyværingen feiret 17. mai i Lerwick i mange år, men tok med seg en shetlender hjem og flyttet til Kvalheim

Nyheter

På Kvalheim fant Fjordenes Tidende to damer og noen unger som hadde litt utfordringer med å følge toget gjennom bygda. Ungene syntes det var så mye annet interessant langs veien at de måtte senke tempoet.

– Jeg har bodd her på Kvalheim i cirka to år. Jeg kommer jo fra Måløy og har bodd på Shetland noen år, sier Elsa Gotteberg Worthington, som er sammen med barna Holly og Henrik Worthington.

– Jeg tok med meg en shetlender hjem i flyttelasset. Mannen min, Alan, går nok i toget der fremme og lurer på hvor kona og barna ble av, ler Elsa.

Elsa forteller at i de ti årene hun bodde på Shetland, feiret hun 17. mai der. Alle nordmenn på Shetland ble invitert til Town Hall, og gikk i tog gjennom Lerwick. Det var mat, dans og musikk på kvelden. Shetlandsbussene har et monument i Scalloway som bekranses hver 17. mai.

– Jeg fikk alltid med meg disse arrangementene på Shetland. 17. mai er jo noe veldig spesielt for nordmenn, sier Elsa.

– Det er så fint her

Bente Folkestad bor også på Kvalheim, og hun er ute med datteren Ida Sofie Silden.

– Jeg er en glopper i eksil her på Kvalheim. Du hadde sikkert forventet å snakke bare med «gamle kvalheimere», og så treffer du på oss, ler Bente.

– Men jeg begynner jo å føle meg som en ekte kvalheimer etter åtte år her, legger hun til.

Bente sier at mannen er fra Måløy, så grunnen til at hun bor her er ikke at hun har funnet en odelsgutt fra Kvalheim.

– Det er så fint her, og så fant vi et hus vi likte så godt. Derfor havnet vi her, og det valget har vi ikke angret på, sier Bente Folkestad.

Elsa og Bente sier at de på en vanlig 17. mai ville gått bort på skolen og spist pølser og kake, og der ville det også vært leker for ungene, men i dag har de bare vært hjemme. Elsa og familien har vært på koldtbord hos Bente og de har vært med på rebusløpet rundt Bondehaugen.

– Nå skulle vi liksom gå i tog men ungene var ikke helt enige i det, ler Bente, og legger til at de snart skal bort på skolen og synge Ja, vi elsker sammen med resten av bygdefolket.