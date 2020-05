– Hadde en greid å skalere opp Måløy-kulturen til et nasjonalt nivå, ville det vært veldig bra

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1 Gruppen, mener Måløy er et eksempel til etterfølgelse for hvordan man bygger sterke lokale industrielle miljø, og sier at hun gjerne tar imot innspill fra lokalt næringsliv om hvordan koronakrisen bør takles.