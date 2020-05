Nyheter

– Det har vært ganske rolig, lite folk ute og dårlig vær, sier innsatslederen ved Måløy lennsmanskontor.

Han forteller at politiet i løpet av helgen har vært innom to ulike russefester, både i Måløy og på Eid, men at det var godt med voksne der og at festen gikk fint for seg.

Alt i alt kan politiet melde om en rolig 17. mai-helg.