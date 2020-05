– Det går nesten ikke an å sette ord på hvor viktig det nye opplæringsfartøyet er

Nyheter

– Det går nesten ikke an å sette ord på hvor viktig dette er for fiskerinæringen langs hele vestlandskysten, fra Rogaland til Trøndelag. Næringa har et voldsomt behov for et nytt opplæringsfartøy. Går dette i prosjektet i vasken, vet jeg rett og slett ikke hvor dette skal ende, sier Geir Magne Røys, som er medeier i fiskebåten "Linebas" i Bremanger og tidligere mangeårig landsstyremedlem i Norges Fiskarlag.