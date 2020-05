– Vi frykter at avlysningen av anbudskonkurransen er første steg i å legge bort hele prosjektet

Nyheter

– Det nye opplæringsfartøyet skal dekke behov innen en rekke utdanninger både ved Måløy vidaregåande skule (MVS) og ved fagskulen. Rektor Åsta Navelsaker Rød ved MVS har helt rett i at dette fartøyet skal være noe mer enn en vanlig fiskebåt. Dette blir uansett ikke en billig båt, men den skal danne grunnlag for at mange andre båter kan drive lønnsomt fiskeri i fremtiden, sier Sidsel Kongsvik (Sp), som frykter at avlysningen av anbudskonkurransen er første steg i å legge bort hele prosjektet.