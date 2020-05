Gler seg over å likevel kunne tilby surfeundervisning

Nyheter

Koronakrisa gjer at dei planlagde surfetimane til Ervik Surfshop i samarbeid med skulane måtte kansellerast. For at ungdomane frå alle dei tre ungdomsskulane i Stad kommune likevel skal få tilbodet dei vart førespegla, vil Calle Magnusson i Ervik Surfshop derfor tilby gratis surfeundervisning i løpet av sommaren.