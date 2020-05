Tillater barne- og ungdomsidrett fra 15. juni

Nyheter

Regjeringen har besluttet at barn og unge under 20 år kan drive idrett med såkalt «begrenset fysisk kontakt utendørs» fra og med 15. juni. Det var VG som meldte saken først.

Det betyr blant annet at barn og unge kan trene fotball som før koronapandemien, uten å måtte forholde seg til dagens krav om én meters avstand.

Kulturminister Abid Raja (V) beskriver det hele som en gedigen gladnyhet for barne- og ungdomsidretten.

– I likhet med Norges idrettsforbund har jeg vært opptatt av å åpne breddeidretten så raskt som mulig. Derfor er det veldig gledelig å kunne si at barnefotballen, samt andre barneidretter med begrenset fysisk kontakt, starter opp igjen fra 15. juni. Da går man bort fra énmetersregelen, sier statsråden til avisa.

Videre forteller kulturministeren til NRK at det gjenstår et stykke arbeid med å kartlegge hvilke andre idretter som skal åpnes opp i tiden fremover og hvor mange som kan spille mot hverandre på en fotballbane samtidig.

-Dette er nok en gledens dag og en ny milepæl for den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten i Norge. Jeg opplever at kulturminister Abid Raja og norsk idrett har et felles mål om å komme i gang med barne- og ungdomsidretten så snart dette er mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å revidere smittevernveilederen for barne- og ungdomsidrett som skal gi mulighet for å utøve begrenset fysisk kontakt i løpet av juni måned.

– Norges idrettsforbund har uttrykt bekymring for økt frafallsrisiko når barn og unge ikke kan utøve idretten de er så glade i. Mye aktivitet er nå allerede i gang for fullt etter den forrige oppmykningen 7. mai, og med denne bestillingen fra regjeringen vil nå flere idretter kunne komme i gang før sommeren. Det er svært viktig for motivasjonen til våre unge utøvere, sier Kjøll og legger til:

– Norges idrettsforbund vil nå jobbe tett med de enkelte særforbundene og med Helsedirektoratet for å klargjøre mandatet og den videre prosessen for å utrede hvilke idretter som kan forventes å komme i gang med tilnærmet normal aktivitet i løpet av juni.

Idretten skal fortsatt ivareta smittevernet

Helsedirektoratet vil nå gå i dialog med Norges idrettsforbund for å få innspill til dette arbeidet, og kvalitetssikre at innspillene er praktisk mulig å gjennomføre. Noen begrensninger i gruppestørrelser vil fremdeles kunne gjelde. Likevel vil regjeringens ønske om å åpne for idretter med sporadisk kontakt gjøre det mye enklere for flere idrettsgrener å organisere mer normal aktivitet.

– Det er viktig at vi gir oss selv tilstrekkelig med tid for å bidra til en god prosess med god forankring og deltakelse fra idrettsbevegelsen i dette viktige arbeidet. Uavhengig av hvilke idretter som kan komme i gang i juni, vil jeg understreke at idretten fortsatt skal være en konstruktiv støttespiller og bidra i dugnaden for å unngå økt smitte i samfunnet. Det er det viktigste, avslutter Kjøll.