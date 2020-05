Ber kommunen gjere om vedtaket sitt om å la oppdrettsselskapet få etablere anlegget

Med heimel i forvaltningslova og plan- og bygningslova klagar Fylkesmannen i Vestland på vedtaket til plan- og samfunnsutvalet i Kinn kommune om å gi dispensasjon frå arealdelen til kommuneplanen når det gjeld fortøyningar til eit nytt akvakulturanlegg ved Silda. No ber Fylkesmannen om at vedtaket vert omgjort slik at søknaden vert avslegen.