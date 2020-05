Slik kan du sjekke at bilen klar for sommeren

Nyheter

Når du ruller avgårde på bilferie til late sommerferiedager, skal bilen gjennom en av årets hardeste prøvelser. Bilen er tungt lastet, det er varmt og det er utrolig kjedelig om bilen havarerer på den etterlengtede ferien.

– For mange er det en stund siden de var på bilferie. I år må mange bytte ut utenlandsturen med ferie i nærområdet. Da er det viktig å ikke glemme å gjøre bilen klar for eventyrene, sier Sødal i en pressemelding fra NAF.

Sjekk de tre væskene

En del ting kan du sjekke på egenhånd. Det man enkelt kan se i motorrommet er nivået på de tre viktige væskene, som er olje, frostvæske og bremsevæske.

Oljen smører motoren, kjøler og leder varmen vekk fra viktige motordeler. Frostvæsken er viktig for kjølesystemet i bilen og er i tillegg smørende og hindrer rust. Bremsevæsken er viktig for at bremsene skal fungere som de skal.

– Oljenivået kan man sjekke enkelt med peilepinnen i motorrommet. Om du har en bil med elektronisk måling, finner du nivået i menyen i instrumentpanelet, sier NAF-rådgiveren. - Frost- og bremsevæske ser du om har riktig nivå på beholderne i motorrommet, fortsetter han.

Hvis det er lenge siden du har hatt bilen på service, er det en god idé å gjennomføre det før sommeren. Da får du gått over bilen slik som serviceprogrammet sier at du skal.

Er du usikker på om bilen er i god teknisk stand kan du også få hjelp på et NAF-senter eller et verksted. Selv om du har riktig nivå med både olje, frostvæske og bremsevæske, kan det være behov for å skifte dem ut.

- Ta bilen til noen eksperter om du er i tvil. Det er verdt pengene å være sikker på at bilen er i best mulig stand før familieferien, sier Sødal i pressemeldingen.

Batteriet er like viktig om sommeren som om vinteren

NAFs bilbergere rykker ut til mange med starttrøbbel sommerstid. Det er ikke sånn at batteritrøbbel kun eksisterer i vinterkulda.

– Kjør en vedlikeholdslading av batteriet før sommerferien. Hvis batteriet er gammelt, er det lurt å få sjekket tilstanden og ladekapasiteten, fortsetter han.

Holder registerreima sommerturen?

Registerreimbrudd er ikke noe moro å oppleve. Det fører til motorhavari på de fleste biler.

– Er du tvil om registerreima er skiftet i henhold til skifteintervallene, tar du bilen enten til oss eller et verksted. Du ønsker ikke at den ryker på ferieturen, sier Sødal.

Er dekkene dine klare for sommerturen?

Dekkene på bilen er den eneste kontakten med bakken. Derfor er det livsviktig at du har gode dekk både for at bilen skal holde seg på veien og at bremselengden ikke blir farlig lang.

Kravene til det mønsterdybde i sommerdekk er 1,6 millimeter, mens NAF anbefaler 3 millimeter. Mønsterdybden er enkel å sjekke. Det finnes mønsterdybdemålere, men det går også an å bruke en tommestokk eller linjal.

– Gode dekk er en billig livsforsikring. Så sørg for at du har skikkelig dekk på bilen til sommerferien, sier Sødal.

Gode lys er viktig

Ta også en sjekk om lysene på bilen din fungerer som de skal. Selv i lyse norske sommernetter er gode lys viktig.

– Ikke minst er det viktig at bremselysene og blinklysene fungerer som de skal i tett sommertrafikk, avslutter Nils Sødal.