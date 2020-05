«Kan virkelig folk ha levd under slike omstendigheter? Da er det ufattelig at noen er kommet levende fra det»

Orda er henta frå Per Reed si dagbok frå andre verdskrig, og handlar om fangeleirane i Ervik. Ei historie det har vore tungt å ta innover seg. Men sanninga er at mellom 21 og 32 russiske krigsfangar mista livet på Stadlandet under krigen.