Lurar du på når feiaren kjem på besøk neste gong eller kor eigedomsgrensa di går?

– Lurer du på når feiaren kjem på besøk neste gong, kor mykje du må betale i gebyr eller kva som gjeld av grenser og kart for din eigedom? No kan du gjennom kommunen si heimeside finne all informasjon om din eigedom. Her kan innbyggjarane få innsyn i all informasjon om sin eigedom, kommunale avgifter, forbruk o.l knytt til vatn, avløp og eigarforhold, skriv Stad kommune i ei pressemelding.