Medan folketalet i Stad aukar med elleve personar går utviklinga feil veg i Kinn og Bremanger

Statistisk sentralbyrå er ute med tala for folketalsutviklinga for første kvartal i 2020. Og medan Stad kommune har hatt ein liten vekst i tal menneske i kommune, syner tala for Kinn og Bremanger omvendt utvikling.