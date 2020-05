Blir tvinga til å kutte eller utsette investeringar for 2,7 milliardar

Nyheter

Det er NRK som melder saka.

Førebelse prognosar viser at Vestland fylke ligg an til eit underskot på 767 millionar kroner. Ifølgje fylkesrådmann Rune Haugsdal har tapte inntekter og auka kostnader som følgje av koronaviruset forverra situasjonen, og for å få budsjettet i balanse må fylkeskommunen kutte investeringar for 2,7 milliardar.

Skuleelevar er nokre av dei som vert hardast råka av sparekniven til fylkesrådmannen. Han vil utsette vedlikehald og nybygg ved fleire vidaregåande skular, som ved Firda vidaregåande skule i Gloppen.

Vestland i fare for å havne på økonomisk svarteliste Det var det dramatiske biletet fylkesordførar Jon Askeland (Sp) teikna under fylkestinget måndag ettermiddag.

Vegprosjekt som rasutsette fylkesveg 7 mellom Øystese-Granvin, kystvegen mellom Svelgen-Indrehus og fastlandssambandet til Atløy i Askvoll kan også verte utsette.

– Eg er skuffa. Dette er viktige prosjekt for kysten, seier Frank Willy Djuvik, fylkespolitikar for Frp i Vestland og styreleiar i kystvegen Bergen- Ålesund, til NRK.

– Som politikar frå Frp har eg aldri vore ein varm tilhengar av regionreforma. Eg har frykta at den økonomiske situasjonen vi står i skulle skje, seier Djuvik.

På torsdag skal finansutvalet i Vestland møtest til eit møte som ikkje blir lystig, for Kommunaldepartementet har varsla at det nye storfylket i vest står i fare for å hamne på Robek.