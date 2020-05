Forventar at fylket prioriterer kysten høgare

Har 150 bedrifter i ryggen når dei ber politikarane seie nei til å utsette oppstart på Kystvegen

For utviklinga av næringslivet langs kysten, er det heilt avgjerande at kystvegen frå Måløy, via Svelgen, til Florø, vert realisert, og at ein no ikkje utsett realiseringa av første prosjekt som er fv. 614 Svelgen-Indrehus, leiar i Måløy Vekst Randi Humborstad og Bjørn Hollevik, leiar i Flora Industri- og næringsforening.