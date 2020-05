Har bestemt at alle tiandeklassingar i kommunen må avslutte skuleåret 8. juni

Nyheter

Grunna koronapandemien har dei siste månadane vore annleis for alle elevar i grunnskulen. Fyrst var det heimeskule i fleire veker, og dei siste vekene ei anna organisering av skuledagen for mange.

For 10. klasse vert det siste halvåret i grunnskulen også ekstra spesielt då alle eksamenar er avlyst. Standpunktkarakterane vert dei avsluttande karakterane for 10. klasse. Standpunktkarakterane settast i god tid før skuleårets slutt for å ta i vare klagefrist og tid til handsaming av klager.

Etter at standpunktkarakterane er sett, er elevane formelt sett ferdig med grunnskulen, og Kinn kommune har derfor no bestemt at elevane i 10. klasse blir permittert frå og med 8. juni.