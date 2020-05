Krever tre tiltak for å redde norsk maritim sektor

Vil tilrettelegge for at verftene kan bygge hydrogendrevne hurtigbåter og ferger raskest mulig

Arbeiderpartiet krever tiltak for å redde norsk maritim sektor. Blant annet foreslår partiet toppfinansieringsordning for nye og miljøvennlige skip, og tilretteleggelse for at verftene kan bygge hydrogendrevne hurtigbåter raskest mulig.