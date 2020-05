Unngå kilometertabbe på bilen i sommer

Nyheter

Alle har avtalt en kjørelengde med forsikringsselskapet sitt. Du velger den som passer best til din egen årlige kjørelengde. Kjører du over det du har avtalt, kan det få konsekvenser om du er uheldig og trenger å bruke forsikringen.

– Bruker du vanligvis ikke bilen i sommerferien, er det fort gjort at du kommer til å kjøre lenger enn det du har avtalt i år, sier Sødal. - Da bør du regne inn det du tror du kommer til å kjøre i ferien og ta kontakt med forsikringsselskapet for å få oppjustert kilometerlengden din, fortsetter han.

De som har en bil som er i garantiperioden bør også tenke på kilometerstanden. Varigheten på garantien på biler settes ut i fra antall år eller antall kilometer bilen har kjørt. Det vanligste er 5 år eller 100 000 kilometer. Noen bilmerker har både lenger tid og kilometer kjørt.

– Nærmer bilen din seg utløp på kjørte kilometer, kan det være lurt å fremme eventuelle garantikrav før du drar på sommerferie, rådgir Sødal.

Det er viktig å følge bilens serviceprogram. Særlig om bilen fremdeles er i garanti-perioden. Hvis du ser at årets sommerferie gjør at du kommer til å kjøre over kjørelengden på når du må ha service, er det lurt å ta service på bilen før du legger ut på ferien.

– Er bilen innenfor garanti-tiden er det mye enklere å få gjennom krav senere om du har vært nøye med å gjennomføre service-programmet, avslutter Nils Sødal.