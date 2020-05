Næringslivsaktørar krev 60 millionar til skipstunneloppstart i 2021

Nyheter

– Koronakrisa har ført til svært negative konsekvensar for næringslivet i heile Vestland og dei langsiktige verknadane for reiselivsbedriftene er svært urovekkande. Bygging av Stad skipstunnel vil vere eit svært viktig tiltak for å redusere verknadane av koronakrisa på lang sikt, og ei oppstartløyving i RNB vil vere eit svært viktig signal både til reiselivet og til anna næringsliv i regionen, skriv dei i et brev som er sendt til Finanskomiteen på Stortinget.