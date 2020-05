Mann er arrestert og mistenkt for å ha sett fyr på eit rekkehus i natt

Nyheter

Det skjedde rundt klokka 02.00 i Flora i Kinn kommune.

Det var i andre etasje i rekkehuset at det tok til å brenne i tak og vegger. To timar seinare, rundt klokka 04.00, så hadde brannvesenet fått kontroll og hadde sløkt brannen.

Ingen personar vart skadde, men Vest politidistrikt opplyser at dei to leilegheitene har fått så store skadar at det ikkje kan bu folk der.

Klokka 05.50 stadfestar politiet har arrestert ein mann i 40-åra, og at han er mistenkt for å ha starta brannen.

- Det er spor ved huset, og at han vart funnen i nærleiken av rekkehuset då det skjedde, som gjorde at politiet arresterte mannen. Det er grunnen til at vi mistenker han for å ha sett fyr på huset, sa operasjonsleiar Per Algrøy i Vest Politidistrikt til Fjordenes Tidende klokka 06.20 fredag morgon.

Algrøy sa då at politiet etterforskar brannen og at dei driv å undersøker dette med mannen sitt alibi.

– Mannen som er mistenkt seier at han har alibi og han nektar for å ha gjort dette, seier Algrøy til Fjordenes Tidende.

Han seier det er skader på begge leilegheita, men at skadane er størst på den eine.