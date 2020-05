Meiner kommunen som største kommunale eigar må ta ansvar for at kraftselskapet følgjer gode retningslinjer

Nyheter

I slutten av mars vart det kjent at SFE hadde truga med å svarteliste ein ung vindkraftmotstandar i Fjaler. Ungdommen var blitt stroken frå søkjarlista til fast jobb. På telefon frå leiinga i SFE fekk han vite at dersom han strauk seg frå den aktuelle underskriftslista om vindkraft på Lutelandet ville han igjen vere aktuell for jobb i SFE. Saka vart kjent ved at ein folkevald i Fjaler kommunestyre fortalde at han var blitt kontakta av denne ungdommen.