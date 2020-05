«Frivilligsentralane i fare»

Nyheter

Dette innlegget er skrive av Sogn og Fjordane bygdekvinnelag

I heile 26 år har frivilligsentralane over heile landet fått tilskot direkte frå staten. Det har skapt nye og gode ordninga i kommunane. Frivilligsentralane arbeider for å skape eit fellesskap og gode kvardagar der folk i bygdene og byane tek vare på kvarandre uavhengig av alder, fysikk, etnisitet og kjønn.

Frivilligsentralane er for alle. Sogn og Fjordane Bygdekvinnelag er ein av mange frivillige organisasjonane som har stor glede og nytte av samarbeidet med frivilligsentralane. Men no endrar regjeringa måten frivilligsentralane får støtta si, og for kommunane i Sogn og Fjordane vil dette vil slå hardt ut.

Frå 2017 innførte regjeringa rammeoverføring med ei lita auke, men utan krav til medfinansiering. Regjeringa synte til at intensjonane var styrking av frivilligheita. No frå 2021 foreslår regjeringa ei endå meir kritisk endring: midlane til frivilligsentralane skal fordelast etter innbyggjartal.

Dette vil særleg gå hardt utover dei frivilligsentralane som ligg i små og mellomstore kommunar som vi har i Sogn og Fjordane. Frivilligsentralane i Sogn og Fjordane har rekna på konsekvensane, og dei tala syner at alle frivilligsentralane får redusert tilskot og frivilligsentralane vert avhengige av at kommunane aukar tilskotet sitt tilsvarande i budsjettet.

Etter dagens framlegg til endringar vil tilskotet til frivilligsentralane i Sogn og Fjordane samla sett bli halvert i 2021 samanlikna med 2020. For små kommunar vil endringa vere endå meir dramatisk, med opp til meir enn 90 % kutt i støtta.

Sogn og Fjordane Bygdekvinnelag vil peike på at moglegheita for å tilpasse frivillig innsats etter lokale utfordringar blir teke bort. Store kommunar blir styrka og får enda større bredde i tilbod og regjeringa sin sentraliseringspolitikken kan lukkast.

Frivillig innsats i lokalmiljøa er viktig. Sogn og Fjordane Bygdekvinnelag oppmodar difor Stortinget om å gå tilbake på den føreslått omlegginga for 2021!