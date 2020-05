Bruker 30 millionar kroner på nye koronatiltak

– Vi ser at det framleis er stort behov for støtte, seier fylkesordførar Jon Askeland etter at Vestland fylkesutval har vedteke å bruke nesten 30 millionar kroner på nye tiltak for å bøte på problema i samband med koronapandemien. Pengane skal gå til tiltak som skal heve kompetansen i arbeidslivet.