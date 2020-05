Nyheter

I forbindelse med båten som gikk på grunn nord for Florø, melder Vest politidistrikt at en livløs person er hentet opp fra sjøen.

– Det er gjort funn av en livløs person i sjøen, det jobbes med pasienten, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Politiet opplyser om at det kl. 17:35 ble meldt at en båt hadde gått på grunn ved Krespinusholmen ved Årebrot i Kinn kommune, og at en person var meldt savnet.

– Søket er avsluttet, og det er bekreftet at det kun var en person om bord i båten, opplyser politiet.

Hovedredningssentralen bekrefter til BT at redningsmannskap har fått personen om bord i en losbåt med medisinsk personell.

Politiet har per nå ingen flere opplysninger om forholdet.