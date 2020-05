Klare for å vise norske sommerturister hva Nordfjord har å by på

Nyheter

Lørdag 30. mai åpnet Sagastad på Nordfjordeid dørene for publikum igjen, akkurat i tide for sommersesongen. Nå som cruiseturisten uteblir, håper daglig leder ved Sagastad, Eli Førde Aarskog, at nordmenn landet rundt i år får øynene opp for hva Nordfjordeid har å by på.