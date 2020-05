Fikk du med deg disse sakene i uka som gikk?

Nyheter

Saken om at ambulanse og politi var på vei til stedet der en person hadde rygga inn i en steinmur ved Djupvika i Stad kommune var den mest leste denne uka.

Mange ville også lese om at to lastebiler hadde kollidert.

Leserinnlegget om det planlagte nye rådhuset i Florø toppet også lista over mest leste saker i uka som gikk.

At politiet ba folk respektere helligdagsfreden var interessant lesestoff for mange.

Den uheldige sjåføren som skulle sjøsette vannskuteren sin fikk også mange klikk.

Mange var også innom for å lese om timelange veistegninger og at et vogntog sperret veien.