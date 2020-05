Tre av fem har en bedre skolehverdag med uteundervisning

Nyheter

58 prosent av de som har erfaring med uteundervisning opplever at det er bedre å være på skolen. Det viser undersøkelsen, som er gjennomført blant elever i alderen 8 til 19 år.

Ipsos-undersøkelsen er gjennomført før skolestengingen, og det er fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv som står bak.

Måling av hva elevene selv synes

– Uteskole er godt for helsa på mange måter. Det kan også bedre det sosiale miljøet i klassen og styrke effekten av læringen for mange elever, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Han forteller at det finnes mye forskning på at uteundervisning både gir bedre læring, styrker relasjoner og samarbeid.

– Men vi har ikke før sett undersøkelser på hva elevene selv synes om det å ha undervisning ute. Det er ikke overraskende at så mange får en bedre skolehverdag når noe av undervisningen flyttes ut, men det er fint å se at elevene også kjenner på det, sier han.

I undersøkelsen oppgir tre av fire elever at de lærer mer eller like mye når undervisningen foregår ute. Det er særlig de yngste elevene som sier at de får et større læringsutbytte da.

– Dette er ikke overraskende. Ved å flytte klasserommet ut, har man bedre muligheter for mer praktisk læring, gode samarbeidsmuligheter, relasjonsbygging og plass til aktive læringsmetoder, sier Heimdal.

Til tross for at elevene selv mener de lærer mer ute, viser tallene at 1/3 av de som har hatt undervisning ute har det sjeldnere enn én gang i måneden.

Det er de yngste elevene som har mest undervisning ute.

Tror lærere merker de positive effektene

I undersøkelsen svarer hele 90 prosent at de vil ha mer eller like mye undervisning ute som det de har nå.

Norsk Friluftsliv har lenge jobbet for mer uteundervisning i norske skoler. Nå som mange lærere har vært tvunget til å undervisningen ut, tror de mange merker de positive effektene.

– Jeg tror og håper at dette vil føre til at flere kommer til å fortsette med undervisning ute selv etter at koronakrisen er over, sier Gunhild Størseth, prosjektleder Norsk Friluftslivs skolesatsing, Friluftsliv i skolen.