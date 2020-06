Frå og med i dag må du passe enda betre på teinene dine

Nyheter

Fram til no har det vore krav om at garn, ruser og teiner for enkelte artar skal røktast med bestemte mellomrom. No vert reglane utvida til å omfatte alle typar garn, liner og teiner langs heile kysten. Det vil ikkje medføre endringar for reiskapstypar eller fiske og fangst etter arter som alt er pålagt ei røktingsplikt.