Husk på hunden i varmen

– Dersom du må ta hunden med og forlate den i bilen, så parker i skyggen og ha vinduene åpne slik at det blir god ventilasjon. Husk at solen flytter seg, og at det raskt kan bli for varmt også i en bil som ikke står direkte i solsteken. Mange tilfeller av overopphetinger av hunder i bil skjer faktisk i overskyet vær, fordi eieren da ikke er så oppmerksom på faren for overopphetning, skriver Mattilsynet på sine sider.

Mattilsynet informerer om at den hyppigste årsaken til alvorlig overoppheting, er at luften inne i bilen mettes med vanndamp. Dyr kvitter seg med varmeoverskudd blant annet ved å pese. Når luftfuktigheten blir høy minker effekten av pesingen, siden fordampningen (som avkjøler dyret) hemmes.

Dersom hundens kroppstemperatur blir for høy, kan den få alvorlige skader i hjernen, hjertet, tarmene, leveren og nyrene, og kan i verste fall dø.

– Dersom du ser en hund som sitter innesperret i en varm bil, og ikke kan lokalisere bilens eier, må du kontakte politiet, skriver Mattilsynet om.