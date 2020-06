Filmteam på plass for å promotere lokale reisemål

Nyheter

– Dette skal brukes til å lage profilfilmer for Visit Fjordkysten og for de lokale reisemålene. Det skal lages både kortere og lengre filmer som kan brukes til markedsføring, også på sosiale medier. Filmingen skal gi oss materiell til ulikt bruk, sier Marita Solheim, daglig leder i destinasjonsselskapet Visit Fjordkysten AS.