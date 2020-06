Kvinne omkom etter at hun falt i fossen

Nyheter

Det var den 26 år gamle Karoline Ynnesdal fra Sørevik, Bjordal, i Høyanger kommune som omkom etter fall i fossen ved Fessene i Norddalsfjord i Kinn kommune søndag, opplyser tjenestestedsleder Wenke Hope ved Florø politistasjon.

Turgåar sakna etter kryssing av ei elv Funne av redningshelikopteret og er på veg til sjukehus Alle naudetatar rykte ut til meldinga om at eit turfølge på to personar hadde fått problem ved Fessevatnet/Storevatnet i Kinn kommune.

Hun ble erklært død på Haukeland sykehus samme kveld. Navnet er frigitt etter samtykke fra familien.

Politiet fikk lørdag melding om at et turfølge på to personer hadde fått problemer ved Fessevatnet/Storevatnet, og at en av de to var savnet etter kryssing av en foss.

Redningshelikopter, luftambulanse, dykkere, lokalt politi og en hundepatrulje fra Bergen bidro i søket etter den savnede kvinnen.

Kort tid etter kunne politiet opplyse om at personen var blitt funnet av redningshelikopteret, og fraktet til Haukeland universitetssykehus.