Sel tomta for å skape større plass til nytt hotell i bygda

Tysdag signerte Selje Hotell Invest AS papira som gjer dei til eigar av Kystsenteret Holding AS i Selje. Sistnevnte er navnet på holding-selskapet til Paneda AS som no flyttar i nye lokaler for å leggje rette for større hotellplanar.