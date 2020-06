Ønskjer seg to lokalitetar som erstatning for anlegget dei må flytte

Nyheter

Oppdrettarane blei i 2018 tildelt ein lokalitet ved Husevågøy i Vågsøy, men grunna funn av ein stor forekomst av bkomkålkorall enda det med at Miljødirektoratet trekte tilbake utsleppsløyvet for lokaliteten, med verknad frå utslaktingstidspunktet til fisken som no står på lokaliteten. Det betyr at oppdrettarane må finne seg ein ny plass å drive på frå nyåret 2021.