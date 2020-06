Departementet godkjente ikkje tilleggspunktet om fleire sentrum

Ber fylket gjere ei ny vurdering av handelsreglane

Kommunal- og regionaldepartementet godkjente ikkje fylkestingets si avgjerd om at det skal vere lov å regulere inn fleire sentrumsområde i same regionsenter. Departementet sender saka tilbake til Vestland fylkeskommune for ny vurdering.