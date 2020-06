Har sett dato for ankesaka etter dødsulukka

Mannen i 50-åra, som vart dømt til fengsel i eitt og eit halvt år etter å ha køyrt på og drepe to kvinner i Kjølsdalen 27. september 2018, har anka saka til Gulating lagmannsrett. No er det bestemt at saka i lagmannsretten startar 18. januar neste år.