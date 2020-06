Penger må på plass før det kan bli bemannet turistinformasjon

Nyheter

– Visit Fjordkysten AS sjekker ut en del muligheter for en bemannet turistinformasjon i Måløy, men nå skal revidert budsjett i Kinn kommune behandles først, og en må finne midler der. Det er ikke så lett å komme i gang før man har funnet midler, for det vil koste noen kroner, sier kommunalsjef for innovasjon og utvikling i Kinn kommune, Kristin Maurstad til Fjordenes Tidende.