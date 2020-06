Rådmannen spår eit underskot på 11,4 millionar i 2020

Nyheter

– Sjølv om regjeringa har sagt at kommunane skal få kompensert koronaeffektane fullt ut er dette framleis usikkert. Noko av kostnadane skal dekkast gjennom at løns- og prisstigninga vert lågare enn budsjettert, resten gjennom direkte overføringar. Utfordringa er at reduserte skatteinntekter så langt har «spist opp» dei auka overføringane. Til saman gjer dette at kommunen vil gå med underskot i 2020, noko som gjer at vi i tillegg til å dekke restunderskotet frå 2019 også må dekke eit nytt underskot i løpet av handlingsplanperioden, seier Joensen, som peikar på at dette vil måtte krevje endringar i tenesteproduksjonen.