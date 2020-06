Nytt tilbod i bygda

Stengte dører opna opp for visjonen om eigen arbeidsplass

For dagleg leiar Mehran Ghanei ved Frimannsbuda i Selje gjekk nedstenginga av samfunnet hardt utover drifta til serveringsstaden. Men i staden for å gje opp, har han no revitalisert tilbodet i sentrum av bygda.