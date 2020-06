– Det nye sommarmagasinet vårt inneheld mykje av det den flotte regionen vår har å by på

Nyheter

I år skal vi nordmenn for første gong ha dette vakre landet for oss sjølve. Vi skal vere turistar i eige land. Vi skal besøke krokar og krikar vi kanskje ikkje har besøkt før, eller vi skal oppsøkje stadar og opplevingar som vi har eit nært forhold til. Dette blir ei ny oppleving for mange. Koronakrisa gjer at dei fleire hundre tusen utanlandske turistane, som har besøkt oss tidlegare, ikkje kjem i år. Dette er sjølvsagt utfordrande for mange i reiselivsbransjen og næringslivet generelt. Men det at vi nordmenn er oppfordra til å feriere i vårt eige land er spennande. Vi trur mange vil komme til den flotte regionen vår, der ein kan oppleve utruleg mykje, også denne sommaren.

Her kan du lese Havsalt sommar

Vi i Fjordenes Tidende er veldig stolte av at vi i dag gir ut vårt spesiallaga sommarmagasin, «Havsalt Sommar», slik vi har gjort i mange år. Magasinet er i år på 40 sider og blir trykt i nesten 15.000 eksemplar. Magasinet er stapp fullt av opplevingar og attraksjonar i Nordfjord og på kysten mellom Kinn i sør til Vanylven i nord. Her kan dei mange nordmenn som skal besøke den flotte regionen vår få informasjon om stadar å besøke og ting å gjere i vakre omgjevnadar. I tillegg profilerer lokalt næringsliv, lokale bedrifter, reiselivsbedrifter og kommunane seg i magasinet. Vi snakkar opp det denne flotte delen av landet har å by på.

Magasinet ligg som vedlegg til avisa fredag. I tillegg skal turistinformasjonar, serveringsstadar, reiselivsbedrifter, kjøpesenter og butikkar dele det ut til besøkande i sommar. Båtturistar og bubilgjester som besøker Måløy skal også få det. I tillegg blir det laga ein digital versjon som er lett tilgjengeleg. Den er det berre å dele med folk du kjenner som bur andre stadar i landet. Vi håpar dette blir ein god sommar for alle.