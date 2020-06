Hadde MOT-avslutning på Torget

Denne veka var det første gong sidan 12. mars heile klassa fekk sjå kvarandre igjen

Tiandeklassene ved Vågsøy ungdomsskole har torsdag og fredag MOT-avslutning på Torget i Måløy. Sjølv om det grunna koronarestriksjonane måtte vere klassevis avslutning, i staden for at alle tre klassar var samla, var ungdommane kjempeglade for å sjå kvarandre igjen.