Forventer å ta opp igjen arbeidet med å legge fiberkabler for fullt neste uke

Måløyværinger har de siste dagene og ukene merket at det jobbes i gatene, med merking, saging av spor i asfalten og graving. Det er Enivest som jobber med å bygge et nytt TV- og bredbåndsnett basert på fiberteknologi i Måløy. Entreprenør for arbeidet er Com-Net, mens det er CN-Maskin som står for gravearbeidet.