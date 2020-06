– Det er summen av alle vindkraftprosjekta som gjer det, det blir ei altfor stor belastning

Nyheter

Fylkesmannen valde 15. mai å oppheve formannskapet sitt vedtak av 13. februar, og sendte dispensasjonssaka tilbake til kommunen for ny behandling. Fylkesmannen skreiv i si vurdering at kommunen ikkje har grunngitt vedtaket om avslag på dispensasjonssøknaden godt nok. Det var advokatfirmaet Haavind AS som på vegner av Bremangerlandet vindpark klagde på formannskapet sitt tidlegare vedtak om avslag på dispensasjonssøknaden.