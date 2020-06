Får trolig drive skolen videre som en underavdeling av ungdomsskolen, men venter på endelig svar

Klokkergårdstiftelsen har ikke fått svar på sitt siste brev til fylkesdirektøren for opplæring og kompetanse i Vestland. Men de har fått positive signal fra Kinn kommune om at det er ønskelig med et samarbeid der det tilrettelegges for et skoletilbud ved kollektivet.