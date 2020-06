– Det er klart at vi må sjå på strukturelle endringar

Nyheter

– Vi har ikkje starte den prosessen enno, men den må vi ta så fort vi kjem i gong etter sommaren. Då må vi sjå på tiltak vi kan gjere, men eg håpar jo også at vi skal få meir inntekter enn vi forventar. I den situasjonen vi er i no veit vi så lite om korleis det blir. Men det har sett svart ut for oss før, og vi har klart å løyse det på ein eller annan måte. Eg trur vi skal klare det denne gongen også, seier Førde til Fjordenes Tidende.